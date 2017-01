Mário Soares

O secretário-geral da ONU agradeceu hoje ao antigo Presidente da República Mário Soares "tanta entrega ao país e aos portugueses através do Partido Socialista", numa mensagem escrita a seu pedido no livro de condolência na sede do PS.

"Obrigado Mário Soares por tanta entrega ao país e aos portugueses através do Partido Socialista", lê-se na mensagem à qual a Lusa teve acesso, transmitida por António Guterres no livro de condolências que está na sede nacional do Partido Socialista, no Largo do Rato, em Lisboa.

O secretário-geral da ONU considerou também que é entre socialistas que "a saudade é mais funda", uma vez que morreu o fundador do partido, "o amigo, o eterno militante número um" do partido, o "companheiro de tantas batalhas".