Mário Soares

Vários milhares de pessoas, anónimas e públicas, despediram-se hoje do ex-Presidente da República Mário Soares no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e ao longo de um prolongado cortejo fúnebre iniciado ao final da manhã.

O movimento intenso de anónimos e figuras públicas que acorreram à Sala dos Azulejos, nos Jerónimos, para o "último adeus" a Mário Soares, falecido no sábado com 92 anos, não parou durante toda a tarde, com o período de espera a demorar, em média, 30 minutos.

Figuras destacadas da vida pública, como atuais e ex-líderes políticos, misturaram-se com populares nas longas filas para velar o corpo do antigo chefe de Estado, que ficou em câmara ardente desde as 13:10, situação que continuará até as 00:00. Na terça-feira, a Sala dos Azulejos voltará a abrir entre as 08:00 e as 11:00.