Actualidade

O Tondela anunciou hoje a rescisão de contrato com o treinador Petit, que deixa o clube 'beirão' na 18.ª e última posição da I Liga de futebol.

Em comunicado, o Tondela informa que o orientador português tinha pedido a sua demissão no final do jogo de domingo, que o Tondela perdeu em casa por 2-1 com o Arouca, em jogo da 16.ª jornada.

"Apesar de alguma resistência e ponderação, a gerência da Tondela entendeu aceitar a pretensão de Petit que deixa, com efeitos imediatos, de ser o treinador principal do Tondela", explicou.