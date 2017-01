Actualidade

Um golo de Ramirez, aos 84 minutos, permitiu hoje ao Moreirense vencer o Belenenses 1-0 e assim escapar à zona de despromoção da I Liga de futebol, após a 16.ª jornada.

Numa altura em que a partida caminhava para o seu final e o nulo parecia ser o resultado final, Ramirez aproveitou da melhor maneira uma saída em falso do guarda-redes Ventura para anotar o único golo da partida, aos 84 minutos.

A vitória permite ao Moreirense sair da zona de despromoção, subindo a equipa minhota ao 15.º lugar com 14 pontos, enquanto os 'azuis' do Restelo fecham a jornada no 12.º posto com 17.