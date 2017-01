Mário Soares

As portas do Mosteiro dos Jerónimos encerraram às 00:05 de hoje, depois de segunda-feira milhares de pessoas, entre figuras públicas e anónimos, se terem ali deslocado para participar nas cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado Mário Soares.

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado desde 13 de dezembro, tendo o corpo chegado segunda-feira ao início da tarde ao Mosteiro dos Jerónimos, cortejo fúnebre que foi recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Desde que o corpo do antigo Presidente da República está em camarada ardente na sala dos azulejos deste monumento da capital, milhares de pessoas têm prestado homenagem ao histórico socialista e apresentado condolências à família, que esteve em permanência nas cerimónias fúnebres, que terminam na terça-feira com o funeral no cemitério dos Prazeres.