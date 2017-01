Actualidade

O Pentágono testou recentemente com êxito "um enxame" de 103 pequenos aparelhos voadores teleguiados (drones), avançando para a criação de um novo tipo de armamento que terá um grande futuro, segundo os estrategas militares.

Os progressos da inteligência artificial, anunciados na segunda-feira pelo departamento de Defesa dos Estados Unidos, tornam agora possível a formação de grupos de pequenos robôs que ajam coletivamente sob as ordens de um ser humano.

Os estrategas militares preveem um grande futuro para estes "enxames" de drones, com baixo custo de fabrico e cujo poder reside na capacidade para dominar, pelo seu número, as defesas do adversário.