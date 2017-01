Actualidade

O departamento de Defesa dos Estados Unidos assegurou na segunda-feira que o grupo extremista Estado Islâmico tem "os dias contados" no leste de Mossul, o seu maior bastião no Iraque.

O anúncio do Pentágono surge poucas horas depois de as forças iraquianas alcançarem pela primeira vez a margem do rui Tigris, no sudeste da cidade.

"Os combatentes do Estado Islâmico estão rodeados por uma força superior", afirmou Jeff Davis, um porta-voz do Pentágono, que explicou que os extremistas "não têm capacidade para se reforçarem ou abastecerem".