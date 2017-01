Actualidade

Quase 1,2 milhões de pessoas foram punidas no âmbito da campanha anticorrupção da China, de acordo com a Comissão Central para a Inspeção de Disciplina do Partido Comunista, que prometeu reforçar a campanha, que alguns consideram uma purga política.

No âmbito da campanha, quase 2.600 fugitivos foram extraditados ou repatriados e bens no valor de 8,6 mil milhões de yuan (1,17 mil milhões de euros) foram recuperados, indicou a comissão num comunicado divulgado na sua página na Internet na segunda-feira.

A China tem acordos de extradição com 48 países, incluindo Espanha, Itália e França, que devolveram fugitivos à China em setembro.