O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai hoje fazer o seu primeiro discurso no Conselho de Segurança, centrado na importância de uma diplomacia mais assertiva, apoiada pelas potências mundiais.

Guterres substituiu Ban Ki-moon no dia 01 de janeiro, prometendo agitar a organização mundial e aumentar os esforços para combater crises globais, desde a carnificina na Síria ao massacre no Sudão do Sul.

O antigo primeiro-ministro português e líder da agência da ONU para os refugiados vai enfrentar um Conselho de Segurança profundamente dividido, que tem sido incapaz de tomar ações decisivas para acabar com a guerra na Síria, agora no seu sexto ano.