Actualidade

O Governo chinês disse hoje esperar que o crescimento da sua economia em 2016 chegue aos 6,7%, taxa registada entre janeiro e setembro, e antecipou "problemas e contradições" para 2017.

A informação foi avançada pelo Presidente da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento da China - órgão de planificação económica --, Xu Shaoshi, que, numa conferência de imprensa, defendeu que a segunda economia mundial superou no ano passado "um ambiente económico interno e externo muito complexo".

"O nosso crescimento nos primeiros três trimestres (de 2016) foi de 6,7% e espera-se que no conjunto do ano seja de cerca de 6,7%", disse Xu, acrescentando que no ano passado foram criados mais de 13 milhões de novos empregos urbanos.