O presidente da Câmara Municipal da Guarda apela ao Governo para que proceda à aprovação da terceira hasta pública para venda do edifício do Hotel de Turismo ou então que o recupere através do Turismo de Portugal.

Em 2016, Álvaro Amaro anunciou que realizando-se a terceira hasta pública, se a economia privada não comprasse o hotel, a câmara da Guarda iria fazê-lo.