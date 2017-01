Cultura

Os músicos César Prata e Ariel Ninas (Espanha), que cantam e tocam canções de cego, associadas a feiras e romarias, vão apresentar esta semana o seu trabalho na Beira Interior, com concertos na Guarda e em Belmonte.

O primeiro espetáculo será na quinta-feira, pelas 22:00, no café concerto do Teatro Municipal da Guarda, no âmbito do Ciclo Relavrar, e o segundo, na sexta-feira, pelas 21:00, em Belmonte, na igreja de Santiago.

"Cantos de cego da Galiza e Portugal" é um concerto temático "sobre uma personagem singular na cultura musical ibérica: o cego, que desde a Idade Média povoava o universo sonoro das feiras e romarias, contando e cantando histórias de crimes, romances e feitos históricos", segundo os autores.