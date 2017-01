desporto

O Benfica e o Vitória de Guimarães reencontram-se hoje na 'Cidade Berço' para discutir a passagem às meias-finais da Taça da Liga de futebol, três dias depois do triunfo dos 'encarnados' em jogo do campeonato (2-0).

Respetivamente líder do grupo D e segundo classificado, Benfica e Vitória chegam à terceira jornada separados por dois pontos (seis contra quatro), bastando o empate aos lisboetas para marcarem presença na 'final four', enquanto os vimaranenses têm obrigatoriamente de ganhar. O outro jogo do grupo, o Paços de Ferreira-Vizela, não tem qualquer implicação nas contas finais.

Em caso de apuramento, o Benfica, detentor do troféu, será o único dos três 'grandes' entre os últimos quatro depois das eliminações de FC Porto e Sporting, que se viram suplantados por Moreirense e Vitória de Setúbal, os dois primeiros a garantir vaga para a fase final.

No grupo C, são ainda três as equipas envolvidas na luta pela qualificação, com Marítimo e Sporting de Braga em disputa direta e o Rio Ave a tentar vencer em casa o Sporting da Covilhã, enquanto espera por um empate no Funchal.

Finalista na época passada, o Marítimo comanda o grupo com quatro pontos, seguido por Sporting de Braga e Rio Ave, ambos com três, ao passo que o Sporting da Covilhã, com apenas um, está arredado da luta.

A ‘final four’ disputa-se entre 25 e 29 de janeiro no Estádio Algarve, em Faro.