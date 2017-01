Actualidade

A Assembleia Municipal de Penamacor aprovou na noite de segunda-feira o orçamento para este ano, apesar de algumas críticas e depois de a 30 de dezembro ter chumbado exatamente o mesmo documento.

Na sessão de dezembro, a proposta apresentada pelo executivo liderado pelo socialista António Luís Beites foi votada através de escrutínio secreto requerido por alguns presidentes de junta também eleitos pelo PS e acabou chumbada com nove votos contra, sete a favor e três abstenções; facto inédito na história deste município.

Ao contrário do que aconteceu em dezembro, na sessão extraordinária realizada na segunda-feira não foi apresentado qualquer pedido para que o voto fosse secreto e o documento foi votado de acordo com o habitual método de braço no ar, tendo sido aprovado com dois votos contra, sete abstenções e 14 votos a favor, alguns dos quais de elementos eleitos pela oposição.