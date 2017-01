Os Dias Realistas

O Auditório dos Oceanos começa o ano com um ciclo de representações de ‘Os Dias Realistas’.

A partir de amanhã, o Casino Lisboa vai abrir as suas portas a uma entusiasmante comédia negra, intitulada Os Dias Realistas.

Esta nova e divertida série de representações promete conquistar os espetadores do Auditório dos Oceanos, com uma intrigante e cativante história, que dá que pensar.

A históia da peça

Quando Bambi e João Dias se tornam vizinhos de Tó e Margarida Dias e lhes invadem o quintal, rapidamente percebem que têm em comum muito mais do que o mesmo apelido. As conversas de circunstância iniciais misturam-se com algumas revelações - umas mais secretas, e outras menos -, e a vida de todos os dias acaba por dar lugar a reflexões de temas tão complexos como o casamento, o quotidiano, a vida e a morte. Dois casais, quatro pessoas, os mesmos dilemas e interrogações.

Para este texto do dramaturgo norte-americano Will Eno, traduzido por Jacinto Lucas Pires foi escolhido um elenco de luxo.

Os Dias Realistas vai ser protagonizado pelos atores Catarina Furtado, João Reis, Manuela Couto e Paulo Pires, que vestem a pele dos dois casais, sob a encenação de Marcos Barbosa.

A comédia negra Os Dias Realistas foi escrita e é interpretada com o ritmo frenético de um mundo tantas vezes incompreensível.

Ensaio SolidárioA peça sobe ao palco, hoje, às 21h30, com um preço simbólico de €6, que reverte na sua totalidade a favor da CRINABEL- Cooperativa de Solidariedade Social e Ensino Especial, CRL, fundada em 1975 por pais e técnicos, tendo como missão a educação, a reabilitação e a integração de pessoas com deficiência intelectual para o seu desenvolvimento integral. A receita recolhida será utilizada na manutenção do Lar Residencial, fundado em 2004, que acolhe dez jovens e adultos portadores de deficiência intelectual que se encontram privados de apoio familiar.

Local: Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa

Horário: a partir de 11 de janeiro, de quinta a sábado, às 21h30; domingo, às 17h

Preços: €15 a €18