Amadora

A capital da Banda Desenhada (BD) quer também ser a capital da limpeza urbana e prova disso é a nova campanha que conta com duas personagens com uma missão: tornar a ‘Amadora Limpa’. Segundo a autarquia, ‘As Aventuras de Dora e Dorito’ pretendem sensibilizar a população para o respeito pelo meio ambiente e espaço público, protegendo o planeta e em concreto a cidade da Amadora.

Mas quem é a Dora? Sim, há uma história de vida por trás desta personagem que é a imagem da limpeza urbana do concelho. Nascida em Borba, mas habitante da Amadora desde cedo, Dora tem uma personalidade «irrequieta» e «alegre» e sempre com «mil e um projetos em mente».

Hoje, trabalha na Bedeteca da Biblioteca Municipal e tem por hobbies ler livros de aventura, transformar objetos velhos em coisas novas e caminhar como seu cão, outra personagem desta campanha, o Dorito.

O despertar dos super-heróis

Nada nestas duas personagens foi deixado ao acaso, a começar na capa de Dora que é uma reutilização de um velho avental; a sua mascarilha que mantém o anonimato quando está focada nas suas missões; as luvas que são as mesmas que usa para lavar a loiça; e os chinelos para andar confortável na rua, tanto como quando está em casa. Já o Dorito, comumar «patusco», não podia ser mais asseado, como forma de servir de «exemplo para os cães do município».

Educação ambiental na escola

Além deste projeto, a Câmara da Amadora desenvolveu um Programa de Atividades de Educação Ambiental que é aplicado ao longo do ano letivo nas escolas do concelho, cabendo aos professores a inscrição das turmas interessadas.

Entre as atividades disponíveis há corridas, concursos e jogos de reciclagem; visitas de estudo, por exemplo, ao Ecocentro da Amadora, às ribeiras do concelho ou ao “canil”; workshops de plantas aromáticas ou de horticultura biológica; e até oferta de mini ecopontos para os mais jovens.

A maioria das iniciativas aborda temas como os resíduos, a qualidade do ar, o consumo e a mobilidade sustentáveis, as energias renováveis, o mar, as alterações climáticas, e a biodiversidade e a conservação.

Município com bandeira verde

Recorde-se que a autarquia viu recentemente as suas práticas e políticas em termos de sustentabilidade reconhecidas através da atribuição da Bandeira Verde. De acordo com a Câmara Municipal, «esta distinção demonstra que a Amadora tem uma maior consciencialização ambiental, com uma efetiva alteração de comportamentos e de prioridades políticas como prioridade para a causa ambiental».