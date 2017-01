Irão

A morte de Akbar Hashemi Rafsanjani, uma das principais figuras da Revolução e da República islâmica iraniana juntou hoje milhares de pessoas na Universidade de Teerão, onde se realizam as cerimónias fúnebres do ex-presidente do Irão.

O trânsito nas ruas perto da universidade, no centro de Teerão, foi cortado na altura em que centenas de milhar de pessoas se concentravam nas avenidas que terminam junto dos edifícios do estabelecimento de ensino onde decorrem as cerimónias.

Muitos participantes levavam fotografias de Rafsanjani, principal apoiante do ayatolla Komheni durante a revolução de 1979 e duas vezes presidente do Irão.