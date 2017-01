Mobilidade

Ciclovia de 4,5 km entre Massamá e Cacém vai custar 945 mil euros

A autarquia de Sintra vai investir cerca de 945 mil euros na construção de um circuito pedonal e para circulação de bicicletas com 4.500 metros, que irá unir Agualva a Massamá.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A obra tem a duração de nove meses e o percurso irá começar na estação da CP do Cacém e terminar no Parque Salgueiro Maia em Massamá, passando por zonas-chave como as avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro e a 25 de Abril e a estação de Massamá. A iniciativa insere-se no projeto da autarquia de Sintra de criar uma rede de ciclovias no concelho que pretende melhorar a mobilidade pedonal, aumentar a segurança e conforto através da requalificação global do espaço público envolvente, promover a prática de exercício físico e ainda reduzir os níveis de poluição sonora e do ar na zona.