Mário Soares

A Força Aérea informou hoje que uma esquadrilha de seis aviões F-16 vão sobrevoar o Mosteiros dos Jerónimos no momento em que a urna com o antigo Presidente Mário Soares sair em direção em ao cemitério dos Prazeres.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Força Aérea Portuguesa explicou que a passagem aérea irá ocorrer quando a urna abandonar os Jerónimos.

As homenagens que decorrem na Sala dos Azulejos, no interior do mosteiro, fecharam ao público às 11:00 após o que se realizará uma cerimónia evocativa.