Mário Soares

As portas do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, fecharam ao público às 11:00 depois de centenas de pessoas terem passado esta manhã pela Sala dos Azulejos para prestarem homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares.

A câmara ardente esteve aberta ao público desde as 08:00 até às 11:00 e duas horas depois a urna será transportada para os claustros do Mosteiro, para a realização de uma sessão solene evocativa de homenagem.

O início da sessão está agendado para as 13:00, nos claustros do edifício manuelino, com diversas interpretações musicais por parte do coro e da orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, além de "A Portuguesa" no princípio e no final, antes do início do cortejo fúnebre rumo ao cemitério dos Prazeres.