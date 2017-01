Actualidade

Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem os títulos de dívida pública de Moçambique bateram o recorde esta manhã, ultrapassando os 26%, depois de o JP Morgan ter considerado que o país ia falhar a prestação de janeiro.

De acordo com os dados da agência de informação financeira Bloomberg, as taxas de juros que os investidores exigem para transacionar os 727 milhões de dólares da emissão de títulos de dívida com maturidade a 2023 estavam nos 26,03%.

A subida recente ultrapassa já os 7%, com cada título a valer agora apenas 54 cêntimos de dólar, ou seja, quase metade do valor a que foram emitidos em março do ano passado, quando os investidores aceitaram trocar os títulos obrigacionistas da Empresa Moçambicana de Atum (Ematum) por dívida soberana de Moçambique.