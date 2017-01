INE

As empresas portuguesas preveem um aumento de 5,3% nas vendas internacionais em 2017 face ao ano anterior, com enfoque nas exportações para os mercados extracomunitários, segundo a primeira previsão do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Excluindo a categoria Combustíveis e lubrificantes, as perspetivas das empresas apontam para um aumento de 4,5% em 2017.

Face às perspetivas indicadas no inquérito de 2016, estes valores representam uma aceleração de 1,3% para o total das exportações e 3,4% excluindo os Combustíveis e lubrificantes.