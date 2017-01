Mário Soares

O ex-presidente do Governo espanhol e ex-líder do PSOE, Felipe Gonzalez, recordou hoje o amigo de mais de 40 anos salientando que Mário Soares era "um democrata com convicções" que sempre defendeu a liberdade e democracia.

"Mário tinha uma personalidade muito coerente desde o ponto de vista de lutador da liberdade e democracia e também de ser um lutador pela justiça social. Os tempos mudam, mas os princípios, as convicções e metas, permaneceram importantes", afirmou Felipe Gonzalez aos jornalistas.

O líder histórico do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Felipe Gonzalez, lembrou o momento em que, com Mário Soares, assinaram em junho de 1985 a adesão ibérica à então CEE, considerando este como "um dos momentos mais belos" e reconhecendo que Portugal estava à frente de Espanha na questão europeia.