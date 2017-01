Actualidade

A escritora turca Asli Erdogan (Istambul, 1967), acusada de terrorismo no seu país, foi hoje galardoada com o prémio Bruno Kreisky dos Direitos Humanos, atribuído por uma fundação austríaca em honra do antigo chanceler social-democrata.

A autora turca recebeu o prémio pelo seu "destacado serviço pelo desenvolvimento e pela proteção internacional dos direitos humanos", anunciou a Fundação Bruno Kreisky na sua página eletrónica.

Nos seus livros, Asli Erdogan investiga e refere-se ao "sofrimento e à injustiça", acrescentou a organização.