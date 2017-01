Moody's

A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que Angola e Moçambique estão entre os países africanos que vão enfrentar os maiores problemas de liquidez este ano devido à queda dos preços das matérias-primas.

Num relatório sobre os 'ratings' dos países da África subsaariana, a Moody's diz que "o impacto negativo na liquidez resultante do choque dos preços do petróleo e das matérias-primas vai estar principalmente concentrado no Gabão, Moçambique, República Democrática do Congo e Zâmbia, mas também será evidente em Angola e, em menor extensão, na Nigéria".

O relatório sobre esta região, a que a Lusa teve acesso, com o título 'Perspetiva Negativa num contexto de stress de liquidez, baixo crescimento e risco político", pormenoriza que "no final do ano passado, a Moody's tinha revisto em baixa um terço dos 19 países analisados na região, em média em dois níveis, o que compara com as 29 descidas nos ratings a nível global, representando 22% dos 134 países analisados" pela agência de notação financeira.