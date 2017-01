Actualidade

Um ciclo de música popular, fado, ópera e jazz, uma peça de teatro baseada numa obra de Saramago e uma conversa com o ativista político Camilo Mortágua são eventos que compõem a programação para 2017 do Teatro Lethes, em Faro.

Entre os meses de fevereiro e março, sobe ao palco daquele teatro centenário o ciclo de música "Euterpe", integrado na programação da iniciativa "365 Algarve", e que inclui espectáculos de fado, jazz, canto lírico e música do mundo.

O ciclo arranca a 16 de fevereiro com as Moçoilas, um grupo de mulheres que cantam o património oral da serra algarvia, estando previstos também um concerto de jazz, com João Hasselberg e Pedro Branco, espetáculos de fado, com Nuno da Câmara Pereira e Luís Manhita, e um recital de ópera, com a soprano Anabela Ferreira.