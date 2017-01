Actualidade

O grupo de televisão norte-americano Nickelodeon anunciou que vai construir um parque temático e uma estância subaquática numa ilha das Filipinas conhecida como a última fronteira ecológica, alarmando os ambientalistas, noticia hoje a agência de notícias AFP.

A empresa produtora de conhecidos programas de televisão para crianças disse que o parque na ilha Palawan será parte de um projeto com 400 hectares que vai mostrar a vida marinha da área e dar oportunidade aos visitantes de "interagirem com a marca e com as personagens icónicas que adoram".

A ilha de Palawan foi escolhida porque "tem algumas das mais bonitas praias do mundo", disse o vice-presidente executivo da Viacom International Media Networks, Ron Johnson, à AFP.