Cristiano Ronaldo considerou que teve de ultrapassar uma "campanha" contra si para vencer o prémio de melhor de futebolista do mundo da FIFA, distinção atribuída na segunda-feira em Zurique.

"Havia muitas dúvidas, muitas campanhas contra mim, dentro e fora do futebol", disse o internacional português à estação de rádio espanhola COPE, poucas horas depois de ter vencido o troféu, à frente de Lionel Messi e Antoine Griezmann.

Cristiano Ronaldo, que venceu em 2016 a Liga dos Campeões com o Real Madrid e o título europeu em França, com Portugal, tem-se visto envolvido numa polémica do 'Football Leaks', que em dezembro revelou que o português fugiu aos impostos.