Actualidade

A comédia negra "Os dias realistas", protagonizada por Catarina Furtado, João Reis, Manuela Couto e Paulo Pires, estreia-se na quarta-feira, no Auditório dos Oceanos, em Lisboa, informou hoje o Casino Lisboa.

Da autoria do dramaturgo norte-americano Will Eno, a peça gira em torno de Bambi e João Dias, que se tornam vizinhos de Tó e Margarida Dias, e lhes invadem o quintal. É então que João e Margarida se apercebem de que têm muito mais em comum do que o apelido Dias.

As conversas de circunstância misturam-se a partir daí com revelações mais ou menos secretas de cada casal e a vida de todos os dias vai dando lugar a reflexões sobre o casamento, o quotidiano, a vida e a morte.