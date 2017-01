Actualidade

O Tondela anunciou hoje a contratação do treinador Pepa, que sucede a Petit no comando técnico do 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"A CD Tondela - Futebol, SDUQ informa que chegou a acordo com Pedro Filipe que, a partir desta quarta-feira, assume as funções de treinador principal da equipa profissional. Pepa, como é conhecido no futebol, tem 36 anos e uma carreira já ligada também ao CD Tondela, no qual esteve em 2010/11 como treinador adjunto", lê-se no comunicado do clube tondelense.

O antigo avançado de Benfica, Lierse, Varzim, Paços de Ferreira e Olhanense iniciou a carreira de treinador nos escalões de formação de Sacavenense, Odivelas, Taboeira e Benfica, além da passagem pelo Tondela, tendo, em seniores, orientado Sanjoanense, Feirense e Moreirense, este até à 10.ª jornada da presente edição do campeonato.