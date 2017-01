Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, disse hoje esperar que os jogadores se sacrifiquem em prol da equipa para poderem vencer o Marítimo, na quarta-feira, na última ronda da Taça da Liga de futebol.

"Independentemente dos jogadores que vão estar, o fundamental é contar com os que querem jogar, com caráter e que querem ganhar, que se sacrifiquem em prol da equipa. Um recado? Não, é a minha filosofia de treinador, não funciono dessa forma, quero é que o todo seja maior que a soma das partes, que todos os jogadores se comprometam e se entreguem ao jogo", afirmou na conferência de antevisão da partida.

O Braga vem de um empate e uma exibição 'cinzenta' com o Nacional (0-0), também na Madeira, mas Jorge Simão, no comando técnico dos minhotos há três semanas, considera não existir desilusão com o facto da equipa ainda não jogar à sua imagem.