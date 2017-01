Mário Soares

Mais de cinco centenas de convidados assistiram hoje em silêncio à entrada da urna de Mário Soares nos Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, onde decorreu a sessão solene evocativa de homenagem ao antigo Presidente da República.

Faltavam poucos minutos para as 13:00 quando o caixão carregado a ombro por seis militares entrou nos claustros.

Com visível dificuldade, os militares subiram para o 'palco' instalado no centro dos claustros e aí colocaram a urna, coberta com a bandeira nacional.