Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) da OCDE cresceu 0,5% no terceiro trimestre de 2016, mais uma décima do que em cada um dos trimestres precedentes e apesar da desaceleração do consumo privado, segundo dados hoje divulgados.

O consumo contribuiu com duas décimas para a progressão do PIB entre julho e setembro, contra cinco décimas nos três meses precedentes, precisou a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) num comunicado.

As exportações passaram a ter um impacto positivo, de uma décima, na atividade no terceiro trimestre, contra uma contribuição nula tanto no primeiro como no segundo trimestre.