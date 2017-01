Mário Soares

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, definiu hoje Mário Soares como "o militante número 1" da democracia portuguesa, um homem entre os "imprescindíveis", que "pôs sempre Portugal em primeiro lugar".

"Mais do que militante número 1 do PS, foi o militante número 1 da nossa democracia", afirmou Ferro Rodrigues na sua intervenção na solenidade evocativa da memória de Mário Soares, inserida nas cerimónias fúnebres de Estado, que decorrem nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Ferro Rodrigues descreveu o antigo primeiro-ministro e Presidente da República, falecido no sábado, como alguém que "tinha a visão dos grandes estadistas e a intuição dos grandes políticos" e "pôs sempre Portugal em primeiro lugar".