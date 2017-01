Actualidade

O filme "Joaquim", do realizador brasileiro Marcelo Gomes, uma coprodução luso-brasileira sobre a figura histórica Tiradentes, foi selecionado para a competição internacional do festival de cinema de Berlim, marcado para fevereiro.

A organização anunciou hoje a inclusão de mais dez filmes na programação - alguns dos quais em disputa pelo Urso de Ouro - e entre eles está, em estreia mundial, "Joaquim", coproduzido pela produtora portuguesa Pandora Cunha Telles, e que conta no elenco com os atores portugueses Nuno Lopes, Isabél Zuaa e Welket Bungué.

À agência Lusa, Pandora Cunha Telles explicou que "Joaquim" é uma recriação histórica sobre a figura de Joaquim Xavier, conhecido no Brasil como Tiradentes, considerado por muitos um herói nacional, na primeira tentativa de independência do Brasil, ainda no século XVIII.