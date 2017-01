Actualidade

O defesa direito Paulinho, ex-Desportivo de Chaves, é o mais recente reforço do Sporting de Braga, informou hoje o clube, terceiro classificado da I Liga de futebol.

O jogador, de 25 anos, assinou por quatro temporadas e meia, até junho de 2021, pode ler-se no sítio oficial dos minhotos.

Paulinho, que já treinou hoje com os novos colegas, fez quase toda a formação no FC Porto, tendo realizado apenas o último ano de júnior no Leixões, clube que representou durante três temporadas, transferindo-se depois para o Moreirense, representando o clube de Moreira de Cónegos por mais três épocas.