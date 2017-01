Atriz

«Para evitar sensacionalismos, especulações ou deturpaçoes da verdade, em primeira mão, vos informo que há três meses me foi diagnosticado um cancro da mama», partilhou a atriz Carla Andrino com os seus seguidores no Facebook.

Nesta rede social, a artista de 50 anos conta que foi submetida a uma mastectomia e encontra-se «em franca recuperação». «Em breve, iniciarei o tratamento. Rodeada de uma equipa multidisciplinar de excelência, com o apoio e o carinho da minha família e de alguns amigos mais próximos, sinto-me emocionalmente forte e muito confiante», adianta.

«Dentro do possivel, tenho-me mantido ativa e honrado os meus compromissos profissionais. Embora consciente da seriedade da situação, estou determinada a vencer esta batalha. O meu foco está na cura. É um momento meu e da minha família e peço a todos, mais do que nunca, que o respeitem. É minha intenção não prestar mais esclarecimentos até que me pareça pertinente fazê-lo. Muito obrigada», escreve em jeito de despedida.

Logo na primeira hora de publicação, o comunicado emocionado da atriz foi alvo de mais de 260 comentários, exortando as melhoras da atriz, para que esta tenha força e coragem durante o processo de recuperação.

Conhecida cara do humor português, Carla Andrino pode agora ser vista na nova série de época da RTP1, Ministério do Tempo. Casada com o maestro Mário Rui desde 1986, é mãe de Marta, também ela atriz, e de Martim. É formada e dá consultas de Psicologia.