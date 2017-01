Actualidade

A Polícia da República de Moçambique (PRM) lamentou hoje as acusações da Renamo de ações de provocação, em violação da trégua declarada em Moçambique, e disse que "a situação está normalizada".

Em conferência de imprensa de balanço das atividades da polícia, o porta-voz do Comando-Geral da PRM, Inácio Dina, afirmou que as autoridades não têm nenhum registo de conflitos resultantes da crise política e militar após a declaração da trégua, alertando para "a tendência de politizar" as ações policiais que visam garantir a segurança das populações.

"Não há nenhum aspeto ligado à alteração da ordem pública no contexto daquilo que é a cessação das hostilidades militares. No terreno a situação está normalizada", declarou o porta-voz da PRM, referindo que nas zonas de conflito as pessoas já começaram a voltar para as suas rotinas.