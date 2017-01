Mário Soares

O cortejo fúnebre do antigo chefe de Estado Mário Soares recebeu hoje uma longa salva de palmas por parte de deputados, funcionários e cidadãos à passagem pelo parlamento e fundação com o seu nome, em São Bento, Lisboa.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, vice-presidentes e secretários da Mesa do parlamento, deputados de todos os partidos, antigos tribunos e numerosos funcionários saudaram o também ex-primeiro-ministro e fundador do PS.

O armão militar onde segue o caixão do estadista rumo à sede nacional dos socialistas e, depois, para o cemitério dos Prazeres, puxado por cavalos, parou breves segundos no patamar intermédio da escadaria monumental da Assembleia da República e, novamente, junto a um dois prédios ocupados pela Fundação Mário Soares, com dezenas de funcionários à varanda.