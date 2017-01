Mário Soares

Uma multidão concentrou-se hoje no Largo do Rato, em Lisboa, em frente à sede do Partido Socialista, para aplaudir com gritos "Soares é fixe" a passagem da urna do antigo Presidente da República Mário Soares.

O Largo do Rato foi o ponto do cortejo onde mais pessoas se concentraram para o 'último adeus' a Mário Soares.

À passagem na sede nacional do Partido Socialista, muitas pessoas atiraram rosas para cima da urna.