As autoridades portuguesas estão em contacto com polícias internacionais para evitar a fuga de Portugal do presumível autor do homicídio de um segurança de uma discoteca de Coimbra, disse hoje uma fonte da Polícia Judiciária.

A fonte da PJ afirmou à agência Lusa que estão a ser realizados "esforços bastante grandes" para localizar o suspeito, um cidadão de nacionalidade brasileira, de 21 anos, que se encontra a monte mais de 48 horas após a prática do crime.

"Estamos em contacto com organizações policiais internacionais para evitar a sua fuga", acrescentou, frisando que o jovem, com antecedentes criminais, "é um cidadão estrangeiro" oriundo do Brasil.