Actualidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) concorda com o alargamento do Campeonato do Mundo para 48 seleções, decidido hoje pela FIFA, a partir da edição de 2026, disse à agência Lusa fonte do organismo.

"Como foi conhecido, a FPF apoiou as candidaturas de Luís Figo e Gianni Infantino à presidência da FIFA. Desde o início, estas duas candidaturas propunham o aumento do número de seleções no Mundial, por isso, é natural que a FPF esteja de acordo com a decisão de hoje", afirmou a mesma fonte.

O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprovou hoje, por unanimidade, o alargamento da fase final Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções, mantendo o número de dias de competição e de jogos para cada formação.