Actualidade

A tradução árabe do romance de "Jerusalém", de Gonçalo M. Tavares, por Ahmad Salah al-Din and Muhammad Amer, foi considerada umas das melhores do ano, pela publicação digital "Arabic Literature (in english)".

A escolha do romance do autor português foi uma escolha da jornalista e escritora egípcia Mansoura Ez Eldin, que selecionou um conjunto de obras literárias traduzidas em árabe e publicadas no ano passado.

Entre as obras escolhidas por Ez Elfin constam, entre outros, "The Emigrants", de W.G. Sebald, "Picnicking with a Suicide Belt", de Kathem Khanjar, e "Ferdydurke", de Witold Gombrowicz.