Actualidade

A Ocidenave, agência de navegação integrada no Grupo Garland, recuperou o agenciamento das escalas no Porto de Lisboa do serviço de linha de navegação regular de contentores do armador italiano Cosiarma, depois de três anos de ausência.

Segundo um comunicado do grupo Garland, "após uma ausência de cerca de três anos, esta linha histórica, que se fazia há sensivelmente 18, volta a aportar um valor significativo para a economia nacional".

O serviço Central America Mediterranean Service (CAMS) é agenciado pela Ocidenave Navegação e faz uma ligação semanal ao domingo, entre a América Central e o Mediterrâneo, sendo Lisboa o primeiro porto a ser escalado "no importante mercado da importação de fruta fresca".