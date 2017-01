Actualidade

Um texto do escritor José Saramago sobre a Europa, originalmente publicado no jornal francês Libération, é publicado pela primeira vez em língua portuguesa no último número da revista digital Blimunda, disponível no site da Fundação José Saramago.

Numa rubrica designada Saramaguiana, o texto intitula-se "Meditação sobre uma jangada" e consiste numa reflexão que o autor faz sobre os rumos da Europa, partindo da alegoria criada no seu romance "A Jangada de Pedra", em que imagina que a Península Ibérica se separa do continente e parte à deriva pelo oceano, entre a América e África.

Nesse texto, José Saramago confessa que muitas vezes se confundiu das malhas da sua própria ficção e que se chegou a imaginar "transportado na fantástica jangada de pedra em que transformara a Península Ibérica, flutuando sobre o mar atlântico", sem sentir o mínimo pesar, tristeza ou saudade.