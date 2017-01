Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a desvalorizar 1,26% para 4.618,21 pontos, com os títulos do BCP a registarem perdas de quase 12%.

Entre as 18 cotadas que integram o índice de referência da praça portuguesa, 12 recuaram e oito valorizaram.

Nas restantes praças, Londres (FTSE) avançou 0,52%, Frankfurt (DAX) subiu 0,17% e Paris (CAC) registou ganhos ligeiros de 0,01%. Já Madrid (IBEX) recuou 0,43%.