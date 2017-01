Actualidade

(Corrige o título e o segundo parágrafo do texto. No título substitui-se 1,23% por 1,26% e no segundo parágrafo substitui-se "oito valorizaram" por "seis valorizaram").

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a desvalorizar 1,26% para 4.618,21 pontos, com os títulos do BCP a registarem perdas de quase 12%.

Entre as 18 cotadas que integram o índice de referência da praça portuguesa, 12 recuaram e seis valorizaram.