O Banco de Portugal (BdP) recomendou às instituições que atuam no mercado português que adotem um conjunto de novas regras na comercialização de produtos e serviços bancários, cujo objetivo principal é dar maior proteção aos clientes.

As novas regras seguem as orientações da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), que entraram em vigor no início de janeiro, e que exigem às instituições a ponderação dos interesses, objetivos e características dos clientes na criação e comercialização de produtos e serviços bancários.

"Estas orientações pretendem assegurar que os interesses, objetivos e características dos clientes bancários são devidamente acautelados, evitando potenciais prejuízos para os clientes e minimizando a ocorrência de situações de conflito de interesses", lê-se no comunicado do BdP.