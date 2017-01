Actualidade

O leilão "online" dos três primeiros exemplares da edição da "Tabacaria", de Álvaro de Campos, da Guerra e Paz, rendeu 1.200 euros, que serão entregues à instituição social Obra de Rua-Casa do Gaiato, disse fonte editorial.

"O leilão foi bastante disputado e assumiu-se como um sucesso. O exemplar número um da edição exclusiva da 'Tabacaria' de Álvaro Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, teve uma variação de 900%, ao ser adquirido por 700 euros, tendo as licitações começado com uma base de 70 euros", disse à agência Lusa a mesma fonte.

"Os outros dois exemplares que compuseram este leilão solidário também tiveram uma óptima receptividade. O número dois, com uma estimativa mínima de 70 euros, foi comprado por 260 euros, e o número três, com igual base de licitação e, com uma variação de 242%, foi arrematado por 240 euros", disse a mesma fonte.