Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português confirmou que os Governos português e espanhol prosseguiram "hoje mesmo" contactos para "criar as condições" para que o ministro do Ambiente luso participe numa reunião em Madrid, na quinta-feira, sobre a central de Almaraz.

"Confirmamos que prosseguiram, hoje mesmo, os contactos entre os dois Governos, de modo a criar as condições para que possa realizar-se a reunião prevista para o próximo dia 12, com a presença do ministro do Ambiente português, tendo em vista discutir a intenção do Governo espanhol relativamente à central de Almaraz", segundo um comunicado, enviado à Lusa, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Em declarações à Lusa, o ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha, Alfonso Dastis, disse hoje que o Governo português vai participar na reunião na próxima quinta-feira, em Madrid, entre os responsáveis do Ambiente dos dois países, em que deverá ser discutida a intenção do executivo espanhol de construir um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz.